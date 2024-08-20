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Чемпионат Италии. Серия А

Кьеза вряд ли останется в Италии

20 Августа 2024 • 07:40 Комментировать
Верона
...
Ювентус
26.08 21:45

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза, похоже, попробует силы в зарубежном чемпионате.

Несмотря на открытое намерение «старой синьоры» продать игрока этим летом, желающих вести переговоры по итальянцу не так много. По сведениям инсайдера Джанлуки ди Марцио, ни один клуб Серии А не готов подписать Кьезу, поэтому переход 26-летнего футболиста в другой чемпионат кажется наиболее вероятным сценарием.

Интерес к Федерико Кьезе приписывался представителям Английской премьер-лиги и турецкой Суперлиги. Сам игрок, по слухам, мечтает выступать в Англии.

Контракт Кьезы с «Ювентусом» истекает летом следующего года.

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