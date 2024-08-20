Ни один клуб Серии А не заинтересован в Дибале

Форвард «Ромы» Пауло Дибала вряд ли перейдёт в другой итальянский клуб.

Римляне всерьёз рассматривают возможность расставания с аргентинцем из-за его высокой зарплаты. Если верить недавним слухам, услуги 30-летнего футболиста были предложены миланскому «Интеру», но «нерадзурри» интереса не проявили.

По сообщениям журналиста Джанлуки ди Марцио, на сегодняшний день никто из представителей Серии А не выразил заинтересованность в подписании Дибалы. Нападающий скорее покинет «Рому», чем останется, однако его переход в другой итальянский клуб практически исключён.

Главным претендентом на Пауло Дибалу ранее называлась саудовская «Аль-Кадисия».