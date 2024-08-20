Мотта прокомментировал победу в своём дебютном матче у руля «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта поделился впечатлениями после успешного дебюта.

Туринский коллектив обыграл «Комо» в поединке первого тура Серии А – 3:0. Голами отметились Самюэль Мбангула, Тимоти Веа и Андреа Камбьясо.

«Комо провёл фантастический сезон в Серии Б и вышел на матч с большим энтузиазмом. Мы с уважением отнеслись к сопернику, и мы защищались, когда этого требовала ситуация. Было много качественных решений с мячом.

Душан [Влахович] провёл великолепную игру – он был хорош в атаке и помогал команде без мяча. Он очень важен для нас. Также мне понравилась игра Мбангула – он заслужил свой шанс, так как проделал отличную работу», – заявил в интервью DAZN Мотта.