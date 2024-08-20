​Фабрегас: «Ювентус» уничтожал нас перехватами мяча»

Дебютант Серии А «Комо» не сумел показать себя в первом матче, будучи разгромленным туринским «Ювентусом» - 0:3. после игры наставник «Комо», Сеск Фабрегас, прокомментировал события, имевшие место на поле. Он выделил слабое место своей команды - потери мяча, на которых «Ювентус» безжалостно наказывал игроков «Комо».

- Много говорить не хочу. Мне ещё надо пересмотреть матч. В прошлом сезоне мы тоже проиграли первый матч со счётом 0:3 «Палермо», но потом показали, что мы - лучше. К сожалению, многое терялось в те моменты, когда «Ювентус» перехватывал мяч и уничтожал нас, - цитирует слова Фабрегаса Juvenews.eu.