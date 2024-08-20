​Гасперини набрал 552 очка с «Аталантой» - впереди лишь четверо за всю историю Серии А

«Аталанта» быстро оправилась после неудачи в Суперкубке Европы, где она проиграла мадридскому «Реалу», и новый сезон Серии А начала с гостевого унижения «Лечче» - 4:0.

Для Джан Пьеро Гасперини, наставника «Аталанты», этот успех знаменателем тем, что он вошёл в закрытый клуб тренеров, которым удалось добыть более 550 очков с одним клубом. У Гасперини теперь их 552 с «Аталантой».

Впереди лишь четверо - Эррера с «Интером» (557), Анчелотти с «Миланом» - те же 557, Аллегри с «Ювентусом» (663) и Трапаттони с «Ювентусом» - 770. Как видно, уже очень скоро Гасперини выйдет на третье место в этом топе.