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«Ювентус» подпишет Калюлю из «Милана» – известны условия

19 Августа 2024 • 23:57 Комментировать (1)
Парма
...
Милан
24.08 19:30

Центральный защитник «Милана» Пьер Калюлю переходит в «Ювентус».

В понедельник клубы провели новые переговоры, в ходе которых пришли к окончательной договорённости по условиям сделки. Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, «Ювентус» заплатит 3-4 млн евро за аренду француза, а также сможет выкупить игрока за 14 млн евро. Ещё 3 млн «Милан» может заработать в виде бонусов. Если «старая синьора» решит оформить полноценный трансфер центрбека, «россонери» получат 10% от суммы его будущей перепродажи.

За четыре года выступления в «Милане» Пьер Калюлю отыграл 112 матчей, в которых по три раза отметился голом и результативной передачей.

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Juventissimo
20 Августа 2024 в 00:19
Цигель, цигель - ай-лю-лю...
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