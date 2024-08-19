«Ювентус» подпишет Калюлю из «Милана» – известны условия

Центральный защитник «Милана» Пьер Калюлю переходит в «Ювентус».

В понедельник клубы провели новые переговоры, в ходе которых пришли к окончательной договорённости по условиям сделки. Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, «Ювентус» заплатит 3-4 млн евро за аренду француза, а также сможет выкупить игрока за 14 млн евро. Ещё 3 млн «Милан» может заработать в виде бонусов. Если «старая синьора» решит оформить полноценный трансфер центрбека, «россонери» получат 10% от суммы его будущей перепродажи.

За четыре года выступления в «Милане» Пьер Калюлю отыграл 112 матчей, в которых по три раза отметился голом и результативной передачей.