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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» без проблем разгромил «Комо»

19 Августа 2024 • 23:41 Комментировать (2)
Ювентус
3:0
Комо
окончен

«Ювентус» принимал «Комо» на старте сезона и легко добился победы, реализовав свои моменты в первом тайме.

Андреа Камбьясо совершил рывок по правой половине поля и выполнил подачу в центр штрафной площади, Душан Влахович в борьбе головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. На 23-й минуте Самюэль Мбангула после перевода от Тимоти Веа совершил по левому флангу совершил рывок, сместился к радиусу штрафной площади и отлично пробил в дальний угол ворот, а кипер в прыжке уже никак не доставал до мяча - 1:0. В контратаке Влахович пробил в правый угол ворот мимо вратаря, но защитник удачно сыграл в подкате и смог перевести мяч в штангу.  На 45-й минуте Кенан Йылдыз совершил рывок по левому флангу и от лицевой линии поля выполнил прострел в центр штрафной площади, Влахович грамотно пропустил мяч на Веа, а Тимоти в касание сильно пробил по центру, мяч задел перекладину и затем ударившись за линией ворот, вылетел в поле - гол и 2:0.

После перерыва Влахович получил мяч на правом углу штрафной площади и пробил в ближний угол ворот, голкипер отбил мяч перед собой, но Душан при добивании головой направил мяч в штангу. На 90-й минуте Камбьясо получил перевод на ход по правой половине поля от Мбангула, Андреа спокойно совершил рывок к радиусу штрафной площади и пробил в дальний угол ворот, мяч полетел в самый угол - 3:0.

Мощный старт «Ювентуса» на фоне новичка.

Протокол игры  
Ювентус3:0Комо
(1:0) Мбангула Самюэль23'  
(2:0) Веа Тимоти45'  
(3:0) Камбьясо Андреа90'  
Ди Грегорио МикелеКамбьясо Андреа  88'Гатти ФедерикоБремер ГлейсонКабаль ХуанТюрам Кефрен 67' (Фаджоли Николо ( 67') Локателли Мануэль  57' 79' (Соарес Дуглас ( 79') Веа Тимоти 46' (Савона Николо ( 46') Йылдыз КенанМбангула СамюэльВлахович Душан
Запасные: Данило ЛуисПинсольо КарлоПерин МаттиаМаккенни УэстонРухи Юнас
Рейна ПепеМорено АльбертоГольданига Эдоардо  76'Барба ФедерикоСала Марко  9'Стрефецца ГабриэльБраунёдер МаттиасБазелли Даниэле 22' (Энгельхардт Янник ( 22'  33') Да Кунья Лукас 56' (Абильдгор Оливер ( 56'Верди Симоне 63'  73') Кутроне Патрик 63' (Черри Альберто ( 63') Белотти Андреа 56' (Габриеллони Алессандро ( 56')
Запасные: Аудеро ЭмильКассандро ТоммазоДоссена Альберто
19 августа. Стадион "Альянц Стэдиум".
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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Комо

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Комментарии (2) Все комментарии
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Juventissimo
19 Августа 2024 в 23:46
Насколько отличается игра нынешнего Юве от кальмабола прошлого сезона! Да, это всего лишь Комо и пока рано цыплят считать, но всё равно глаз радуется, когда Ювентус играет свободно и не окапывается в своей штрафной на родном стадионе. Forza Juve!
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intermerdano
19 Августа 2024 в 23:43
как же мы скучали
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