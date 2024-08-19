«Ювентус» без проблем разгромил «Комо»

«Ювентус» принимал «Комо» на старте сезона и легко добился победы, реализовав свои моменты в первом тайме.

Андреа Камбьясо совершил рывок по правой половине поля и выполнил подачу в центр штрафной площади, Душан Влахович в борьбе головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. На 23-й минуте Самюэль Мбангула после перевода от Тимоти Веа совершил по левому флангу совершил рывок, сместился к радиусу штрафной площади и отлично пробил в дальний угол ворот, а кипер в прыжке уже никак не доставал до мяча - 1:0. В контратаке Влахович пробил в правый угол ворот мимо вратаря, но защитник удачно сыграл в подкате и смог перевести мяч в штангу. На 45-й минуте Кенан Йылдыз совершил рывок по левому флангу и от лицевой линии поля выполнил прострел в центр штрафной площади, Влахович грамотно пропустил мяч на Веа, а Тимоти в касание сильно пробил по центру, мяч задел перекладину и затем ударившись за линией ворот, вылетел в поле - гол и 2:0.

После перерыва Влахович получил мяч на правом углу штрафной площади и пробил в ближний угол ворот, голкипер отбил мяч перед собой, но Душан при добивании головой направил мяч в штангу. На 90-й минуте Камбьясо получил перевод на ход по правой половине поля от Мбангула, Андреа спокойно совершил рывок к радиусу штрафной площади и пробил в дальний угол ворот, мяч полетел в самый угол - 3:0.

Мощный старт «Ювентуса» на фоне новичка.