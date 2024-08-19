«ПСЖ» договорился с нападающим из Серии А

«Пари Сен-Жермен» стал ближе к подписанию нападающего «Аталанты» Адемолы Лукмана.

26-летний игрок очень хотел бы выступать за парижан, как стало известно из недавних сообщений СМИ. По данным журналиста Руди Галетти, теперь гранд Лиги 1 достиг принципиальной договорённости с нигерийцем по условиям контракта. Форвард ждёт, когда клубы согласуют между собой трансфер, но «Аталанта» пока не получила официальное предложение от «ПСЖ».

Стоимость героя финала прошедшего розыгрыша Лиги Европы оценивается экспертами Transfermarkt в 40 млн евро. До переезда в Италию Адемола Лукман успел попробовать силы в «Эвертоне», «РБ Лейпциге», «Фулхэме» и «Лестере».