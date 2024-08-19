«Аталанта» устроила разгром на поле «Лечче»

После поражения от «Реала» в матче за Суперкубок УЕФА «Аталанта» стартовала в Серии А в гостях у «Лечче». Бергамаски уверенно реализовали свои моменты в середине поединка и победили. Марко Брешианини правой ногой классно пробил с лета и стал автором победного гола. На 45-й минуте Матео Ретеги забил ударом головой. Он же реализовал пенальти после перерыва, нанеся удар по центру, а кипер завалился в сторону. Точку поставил Брешианини ударом правой ногой - 0:4.
Протокол игры
|35'Брешианини Марко (0:1)
|45'Ретеги Матео (0:2)
|57'Ретеги Матео (0:3)
|66'Брешианини Марко (0:4)
Фальконе Владимиро•Жендрей Валентен•Гаспар Киалонга•Баскиротто Федерико•Галло Антонино•Рамадани Юльбер76' (Мархвиньски Филип (76') •Balthazar Pierret46' (Банда Ламек (46') •Моренте Тете46' (Кулибали Лассана (46') •Рафья Хамза83' (Бериша Медон (83') •Доргу Патрик•Крстович Никола69' (Пьеротти Сантьяго (69')
Муссо Хуан•Джимсити Берат•Хин Исак•Де Рон Мартен• 60'Дзаппакоста Давиде68' (Годфри Бен (68') •Руджери Маттео•Эдерсон Хонорато• 80'Брешианини Марко89' (Палестра Марко (89') •Пашалич Марио89' (Сулемана Ибрахим (89') •Де Кетеларе Шарль69' (Баккер Митчел (69') •Ретеги Матео83' (Касса Федерико (83')
19 августа. Стадион "Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare".
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