«Аталанта» устроила разгром на поле «Лечче»

После поражения от «Реала» в матче за Суперкубок УЕФА «Аталанта» стартовала в Серии А в гостях у «Лечче». Бергамаски уверенно реализовали свои моменты в середине поединка и победили. Марко Брешианини правой ногой классно пробил с лета и стал автором победного гола. На 45-й минуте Матео Ретеги забил ударом головой. Он же реализовал пенальти после перерыва, нанеся удар по центру, а кипер завалился в сторону. Точку поставил Брешианини ударом правой ногой - 0:4.