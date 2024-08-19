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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» устроила разгром на поле «Лечче»

19 Августа 2024 • 21:46 Комментировать
Лечче
0:4
Аталанта

После поражения от «Реала» в матче за Суперкубок УЕФА «Аталанта» стартовала в Серии А в гостях у «Лечче». Бергамаски уверенно реализовали свои моменты в середине поединка и победили. Марко Брешианини правой ногой классно пробил с лета и стал автором победного гола. На 45-й минуте Матео Ретеги забил ударом головой. Он же реализовал пенальти после перерыва, нанеся удар по центру, а кипер завалился в сторону. Точку поставил Брешианини ударом правой ногой - 0:4.

Протокол игры  
Лечче0:4Аталанта
  35'Брешианини Марко (0:1)
  45'Ретеги Матео (0:2)
  57'Ретеги Матео (0:3)
  66'Брешианини Марко (0:4)
Фальконе ВладимироЖендрей ВалентенГаспар КиалонгаБаскиротто ФедерикоГалло АнтониноРамадани Юльбер 76' (Мархвиньски Филип ( 76') Balthazar Pierret 46' (Банда Ламек ( 46') Моренте Тете 46' (Кулибали Лассана ( 46') Рафья Хамза 83' (Бериша Медон ( 83') Доргу ПатрикКрстович Никола 69' (Пьеротти Сантьяго ( 69')
Запасные: Самоя ЯсперПельмар АндиГонсалес ХоанФрюхтль КристианБурнете КаталинБорбей АлександруЭспозито Себастьяно IIХельгасон ТорирУден Реми
Муссо ХуанДжимсити БератХин ИсакДе Рон Мартен  60'Дзаппакоста Давиде 68' (Годфри Бен ( 68') Руджери МаттеоЭдерсон Хонорато  80'Брешианини Марко 89' (Палестра Марко ( 89') Пашалич Марио 89' (Сулемана Ибрахим ( 89') Де Кетеларе Шарль 69' (Баккер Митчел ( 69') Ретеги Матео 83' (Касса Федерико ( 83')
Запасные: Бернаскони ЛоренцоКарнесекки МаркоМанцони АльбертоРосси ФранческоТорнаги ПьетроВавассори ДоминикКоми Пьетро
19 августа. Стадион "Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare".
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Евро-Футбол.Ру,
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