Кефрен Тюрам дебютирует за «Ювентус», 18 лет назад последний матч за клуб провёл его отец

Вечером понедельника туринский «Ювентус» открывает новый сезон Серии А для клуба и его многочисленных болельщиков. Дома «старая синьора» принимает новичка чемпионата Италии, «Комо».

Ранее «Ювентус» огласил состав на грядущий поединок. В нём нашлось место Кефрену Тюраму. Это дебютный официальный матч молодого игрока за «Юве». А как отмечает Opta Sports, Кефрен дебютирует за клуб спустя 18 лет после последнего матча его известного отца, Лилиана Тюрама за «Ювентус».

Текстовую трансляцию игры «Ювентус» - «Комо» проведёт наш портал. До начала матча остаются считаные минуты.