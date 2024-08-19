«Аталанта» объявила о переходе 22-летнего полузащитника Лазара Самарджича. Новичок продолжит карьеру в клубе из Бергамо в рамках арендного соглашения с «Удинезе» сроком на один год. У «Аталанты» есть обязательство выкупа игрока при определённых условиях.

Самарджич – центральный полузащитник, однако сыграть может и выше на позиции центрального атакующего полузащитника. Карьеру серб начал в Германии, является воспитанником столичной «Герты». В 2020 году покинул клуб и перешёл в «РБ Лейпциг», а уже оттуда год спустя перебрался в «Удинезе» за 3 млн евро.

Transfermarkt оценивает усиление «Аталанты» в 20 млн евро. У игрока в активе 11 матчей за сборную Сербии.