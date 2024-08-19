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Чемпионат Италии. Серия А

​Костакурта пояснил, как меняется игра «Милана»

19 Августа 2024 • 15:46 Комментировать

Итальянский «Милан» провёл свой первый матч в чемпионате Италии, также это была первая официальная игра под началом Паулу Фонсеки - нового тренера «Милана». Своим мнением о футболе, который ставит сейчас Фонсека, поделился Алессандро Костакурта - бывший футболист «Милана».

- Что я вижу теперь иначе? Попытки больше держать мяч, а также попытки избегать контратак, что было большой проблемой для «Милана» в прошлом. И тут очень поможет Фофана. Я думаю, что он может стать лидером команды в обороне. Меньяна я таким лидером уже не вижу. Фофана нужен «Милану», - одобрил новое приобретение клуба Костакурта.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Алессандро Костакурта
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