​Фофана пояснил, почему выбрал 29-й номер в «Милане»

В «Милане» приобретение, ряды команды пополнил Юссуф Фофана - и 25-летний полузащитник уже выбрал себе номер, под которым будет выступать в своём новом клубе. Это номер 29 - Юссуф пояснил, что он значит для него.

- Я выбрал номер 29, объясню вам почему. Моим первым профессиональным номером был 22, затем я играл под номером 19. А объединив их, я получил номер 29, - цитирует слова Юссуфа Фофана pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Милану» предстоит сыграть с вернувшейся в высший свет итальянского футбола «Пармой». Это случится в субботу, 24 августа.