Услуги нападающего «Ромы» Пауло Дибалы были предложены другому итальянскому клубу.

Римляне заинтересованы в продаже 30-летнего футболиста из-за его высокой зарплаты – она выросла с начала текущего сезона. Приобрести аргентинца готова саудовская «Аль-Кадисия», но самого форварда, похоже, не слишком привлекает этот вариант.

Согласно сведениям Corriere della Sera, посредники уже предложили кандидатуру Дибалы миланскому «Интеру». Трансфер маловероятен, поскольку «нерадзурри» хотят омолодить состав. Также действующие чемпионы Италии вряд ли смогут удовлетворить требования игрока по зарплате.