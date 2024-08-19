Будущее нападающего Пауло Дибалы в «Роме» остаётся неопределённым.

Аргентинец получил щедрое предложение от саудовской «Аль-Кадисии», однако отвечать согласием не торопится. При этом, как отмечает Football Italia, «Рома» хотела бы продать Дибалу и рассчитывает, что игрок пересмотрит своё решение. Всё дело в том, что с начала текущего сезона зарплата форварда в римском клубе выросла до 7 млн евро в год, и если футболист проведёт на поле не менее 45 минут хотя бы в 15 матчах кампании, то его контракт будет автоматически продлён до 2026 года на тех же условиях.

Из-за финансовых трудностей в «Роме» предпочитают продать Пауло Дибалу сейчас. По слухам, руководство «волков» готово отпустить чемпиона мира в «Аль-Кадисию» за 15 млн евро.