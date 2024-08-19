Зоммер прокомментировал свой уход из сборной Швейцарии

Голкипер миланского «Интера» Янн Зоммер произнёс прощальную речь после решения уйти из сборной Швейцарии.

Об уходе 35-летнего вратаря из национальной команды стало известно в понедельник.

«Я принял это решение после тщательных размышлений. Для меня было большой честью на протяжении 12 лет представлять свою страну на самом высоком уровне. В моей памяти останутся многочисленные незабываемые моменты, победы, захватывающие матчи, о которых я буду вспоминать с гордостью, а также трудности, которые мы преодолевали вместе.

Мне довелось играть в финальной стадии чемпионатов мира и Европы, где мы четырежды доходили до 1/8 финала и дважды играли в четвертьфинале. Все эти воспоминания занимают особое место в моём сердце», – приводит Швейцарский футбольный союз слова Зоммера.