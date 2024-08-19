Названы условия возможного перехода Омородиона в «Ювентус»

«Ювентус» претендует на форварда мадридского «Атлетика» Самюэля Омородиона.

Испанец мог перебраться в «Челси», но трансфер на сумму в 42 млн евро сорвался в последний момент. Теперь 20-летний футболист рассматривает другие варианты продолжения карьеры, и «Ювентус» – один из фаворитов гонки.

По информации журналиста Мирко ди Натале, «матрасники» готовы отпустить Омородиона в аренду за 5-10 млн евро с обязательством дальнейшего выкупа за 25-30 млн, также мадридцам интересна и прямая продажа игрока, но «Ювентус» вряд ли решится на такой ход. Аренду без гарантий покупки испанский клуб не одобрит.