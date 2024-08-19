Голкипер миланского «Интера» Янн Зоммер прощается с национальной сборной.

35-летний футболист принял решение завершить международную карьеру, о чём сообщила пресс-служба Швейцарского футбольного союза.

Вратарь отыграл 94 матча за «красных крестоносцев», пропустив 92 гола. Дебют Зоммера в национальной команде состоялся в мае 2012 года, а последним стал матч четвертьфинала Евро-2024 против сборной Англии, в котором швейцарцы уступили в серии послематчевых пенальти.

С клубным футболом Янн Зоммер заканчивать пока не планирует: его контракт с миланским «Интером» рассчитан до середины 2026 года.