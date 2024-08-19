«Рома» сделает предложение по защитнику «Ювентуса»

«Рома» заинтересована в подписании центрального защитника «Ювентуса» Тьягу Джало.

Португальский футболист был приобретён «старой синьорой» в январе у французского «Лилля», но не смог зарекомендовать себя в Турине – всего одно появление на поле за полгода. По утверждениям журналиста Марко Контерио, 24-летний игрок покинет «Ювентус» до закрытия текущего трансферного окна, а пригласить его намерена «Рома». Римляне планируют сделать предложение в ближайшее время – речь идёт об аренде с возможностью выкупа.

Контракт Тьягу Джало с «Ювентусом» рассчитан до середины 2026 года. Трансферная стоимость центрбека, по оценке Transfermarkt, составляет 12 млн евро.