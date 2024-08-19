​Кварацхелия получил травму в игре против «Вероны»

Для «Наполи» новый сезон чемпионата Италии начался с крупной неудачи - команда Антонио Конте проиграла со счётом 0:3 не самой сильной в Серии А «Вероне».

Вдобавок, как известно, беда не приходит одна - вот и в этом случае, помимо поражения, «Наполи» потерял грузинского нападающего Хвичу Кварацхелию. Его заменили в конце первого тайма из-за мышечного повреждения.

Подробности пока что не сообщаются, но не исключено, что следующие матчи неаполитанцы будут вынуждены провести без своей звезды. А ближайшим из них станет игра с «Болоньей» в следующем, втором туре итальянского чемпионата.