Тренер «Вероны»: «Исторический результат»

Новый сезон итальянского чемпионата стартовал с громкой пощёчины для «Наполи» - клуб, в 2023 году ставший чемпионом Италии, проиграл со счётом 0:3. Наставник «Вероны» Паоло Дзанетти доволен таким результатом, он назвал его историческим.

- Я попросил игроков выдать хорошее выступление, и результат стал под стать игре. Это исторический результат и я горжусь, что это случилось именно при мне. Особенно важно, что это случилось через неделю после неприятности в Кубке Италии, - цитирует слова Дзанетти calcionapoli1926.it.

Уже в следующем туре Дзанетти может снова заговорить об историческом результате - «Верона» принимает туринский «Ювентус».