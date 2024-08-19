​Итальянская пресса критикует Леау

Итальянская пресса живо отреагировала на непростой матч «Милана» против «Торино». Команда Паулу Фонсеки проигрывала два мяча, но сумела отыграться на последних минутах игры.

Под огонь критики попал Рафаэл Леау - издание La Gazzetta Dello Sport раскритиковало нападающего за то, что не реализовал несколько выгодных голевых возможностей. на страницах уважаемой газеты Леау назвали «транжирой».

Досталось и Пулишичу, который также не реализовал несколько моментов. Но в случае с Леау всё усугубляется регулярностью нападок - это случалось с ним и в предыдущие годы. Напомним, что португалец играет за «Милан» с 2019 года.