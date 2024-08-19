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Чемпионат Италии. Серия А

​Итальянская пресса критикует Леау

19 Августа 2024 • 03:58 Комментировать
Милан
2:2
Торино

Итальянская пресса живо отреагировала на непростой матч «Милана» против «Торино». Команда Паулу Фонсеки проигрывала два мяча, но сумела отыграться на последних минутах игры.

Под огонь критики попал Рафаэл Леау - издание La Gazzetta Dello Sport раскритиковало нападающего за то, что не реализовал несколько выгодных голевых возможностей. на страницах уважаемой газеты Леау назвали «транжирой».

Досталось и Пулишичу, который также не реализовал несколько моментов. Но в случае с Леау всё усугубляется регулярностью нападок - это случалось с ним и в предыдущие годы. Напомним, что португалец играет за «Милан» с 2019 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау

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