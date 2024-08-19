​Орсолини повторил рекорд «Болоньи»

«Болонья» начала новый сезон итальянского чемпионата Серии А с ничьей с «Удинезе», команды забили друг другу по голу во втором тайме. В составе «Болоньи» забил, конечно же, лидер команды - Риккардо Орсолини.

Для ветерана команды это уже седьмой сезон кряду, в котором он забивает в составе «Болоньи». Это стало повторением клубного рекорда, который принадлежит Карло Нерви - он забивал в составе клуба в каждый из сезонов, начиная с 1996/1997 и заканчивая 2003/2004.

В следующем туре итальянского чемпионата «Болонье» предстоит гостевой матч с раненым, а потому особо опасным «Наполи».