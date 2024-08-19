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Чемпионат Италии. Серия А

​Орсолини повторил рекорд «Болоньи»

19 Августа 2024 • 03:26 Комментировать
Болонья
1:1
Удинезе

«Болонья» начала новый сезон итальянского чемпионата Серии А с ничьей с «Удинезе», команды забили друг другу по голу во втором тайме. В составе «Болоньи» забил, конечно же, лидер команды - Риккардо Орсолини.

Для ветерана команды это уже седьмой сезон кряду, в котором он забивает в составе «Болоньи».  Это стало повторением клубного рекорда, который принадлежит Карло Нерви - он забивал в составе клуба в каждый из сезонов, начиная с 1996/1997 и заканчивая 2003/2004.

В следующем туре итальянского чемпионата «Болонье» предстоит гостевой матч с раненым, а потому особо опасным «Наполи».


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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Риккардо Орсолини

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