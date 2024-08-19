Конте впервые проиграл стартовый матч в Серии А

Новый сезон итальянского чемпионата начался для «Наполи» с крупной неудачи - команда Антонио Конте получила три безответных мяча от «Вероны». Это стало для Антонио настоящим шоком - доселе он никогда ранее в качестве наставника команды Серии А не проигрывал стартовый матч сезона.

Прежде он шесть раз начинал сезон с командой Серии А - пять побед и одна ничья. Напомним, что Конте работал с такими клубами, как «Аталанта», туринский «Ювентус» и миланский «Интер».

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Наполи» сыграет с «Болоньей». Напомним, что в 2023 году «Наполи» стал чемпионом Италии.