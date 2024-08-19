Главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не устраивает работа клуба на трансферном рынке.

Бергамаски рискуют потерять Адемолу Лукмана, который намерен перейти в «ПСЖ». По сообщениям журналиста Альфредо Педуллы, эта ситуация разозлила Гасперини. Кроме того, рулевой считает, что в деле с Тёном Копмейнерсом клубу следовало действовать расторопнее: сезон уже стартовал, а нидерландский полузащитник по-прежнему ждёт, когда состоится его трансфер в «Ювентус».

Контракт Джан Пьеро Гасперини с «Аталантой» рассчитан до следующего лета. В прошлом году специалист отказался от выгодного предложения из Саудовской Аравии, а несколько месяцев назад рассказал, как отверг возможность поработать в Англии.