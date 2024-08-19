Конте ответил на вопрос о возможном возвращении Осимхена в состав «Наполи»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен продолжает ждать достойного предложения от другого клуба.

В воскресенье команда Антонио Конте провалила старт нового розыгрыша Серии А, крупно уступив «Вероне» (0:3) в матче первого тура. 25-летний нигериец на игру заявлен не был.

По окончании поединка представители СМИ поинтересовались у рулевого «Наполи», может ли Осимхен вернуться в состав.

«Этот вопрос нужно задавать не мне, а клубу. Я вижу, что Осимхен тренируется отдельно. Как я сразу сказал, в этой истории я всего лишь зритель.

Дело не в одном игроке. Нам нужен другой настрой, другое отношение к делу. Нужно расти в плане менталитета, а это непросто», – поведал в интервью Sky Sport Конте после матча.