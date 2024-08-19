​Мессиас: «Гол «Интеру»? Чувствовал себя как в дерби»

Миланский «Интер» упустил победу в игре с «Дженоа», причём гол, лишивший подопечных Симоне Индзаги двух очков, забил бывший игрок «Милана» - Мессиас Жуниор. Он перебрался в «Дженоа» в прошлом сезоне, но до сих пор не забыл о том, что в Италию его привели именно скауты «Милана», а потому отметил это в своей послематчевой речи.

- Я счастлив, забить в первом же туре, да ещё и «Интеру». Конечно, хотелось выиграть, но мы всё-таки играли против чемпионов Италии. Забив, я подумал о дерби и о том, как в составе «Милана» я проиграл им полуфинал Лиги чемпионов и Cуперкубок Италии, - цитирует слова Мессиаса pianetamilan.it.