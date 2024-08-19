Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Мората подтвердил, что расстался с супругой и это окончательно

19 Августа 2024 • 02:17 Комментировать

Альваро Мората сгенерировал много новостей за лето - он стал чемпионом Европы в составе испанской сборной, затем перешёл в «Милан», после чего выяснилось, что есть изменения и в личной жизни. Мората объявил о расставании с супругой Элис Кэмпбелл, с которой у них уже четверо детей. Сейчас футболист подтвердил, что действительно расстался с супругой и обратного пути уже нет.

- Я хочу прояснить - всё закончено. Но у нас хорошие отношения ради детей. Мы совместно пришли к выводу, что дальше нам лучше по отдельности. Я, честно, разбит этим. Элис не хотела уезжать из Испании. Я никогда не изменял ей. Элис - самая важная женщина в моей жизни, - цитирует слова Мораты pianetamilan.it.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Альваро Мората
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Станкович поставил крест на игроке в «Спартаке» «Спартак» объявил о новом трансфере В «Крыльях Советов» поставили точку в вопросе с Дзюбой Дзюба нашёл клуб в России, «Реал» купит новую звезду, а в «Барселоне» новый скандал – в главных слухах недели Агент Роши: «Педро хочет в «Спартак» Юран может возглавить команду в РПЛ ​Кейн забил и повторил рекорд Лероя Сане «Спартак» отказался отпускать Мартинса Топ-5 самых дорогих трансферов лета в АПЛ Месси выдвинул требование вандалам
У Мбаппе сразу гол и трофей: «Реал» разобрался с «Аталантой», выиграв Суперкубок УЕФА В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей «Реал» или «Барселона»: у кого больше шансов стать чемпионом Испании-2024/25 «Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги Денисов опозорил сам себя, запретив своим игрокам смотреть РПЛ, где провёл всю карьеру Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона В Англии нет топ-тренеров: отсутствие титулов сборной – не случайность В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков С «Манчестер Сити» должны снять 80 очков – мнение Флик начинает и выигрывает: дубль Левандовски принёс «Барселоне» волевую победу над «Валенсией»
Спортивные новости
Дю Плесси победил Адесанью удушающим приёмом на турнире UFC 305 Рублёв уступил Синнеру в четвертьфинале турнира в Цинциннати Мирра Андреева в упорной борьбе проиграла Иге Швёнтек в четвертьфинале турнира в Цинциннати Плющев высказался о возможном пополнении КХЛ командой из Сербии Плющев расскказал о своих предпочтениях в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Верона Верона
Наполи Наполи
3
0
4.80 3.80 1.77
Видео
Окончен
Болонья Болонья
Удинезе Удинезе
1
1
1.92 3.40 4.50
Видео
Окончен
Кальяри Кальяри
Рома Рома
0
0
4.05 3.55 1.97
Видео
Окончен
Лацио Лацио
Венеция Венеция
3
1
1.45 4.50 7.80
Видео
19.08.24 в 19:30
Лечче Лечче
Аталанта Аталанта
4.10 3.65 1.78
Видео
19.08.24 в 21:45
Ювентус Ювентус
Комо Комо
1.30 5.00 9.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Августа
02:56 · Италия. Серия А
Конте впервые проиграл стартовый матч в Серии А
02:51 · Италия. Серия А
Гасперини злится на «Аталанту» слухи
02:39 · Италия. Серия А
Конте ответил на вопрос о возможном возвращении Осимхена в состав «Наполи»
02:25 · Италия. Серия А
​Мессиас: «Гол «Интеру»? Чувствовал себя как в дерби»
02:17 · Италия. Серия А
​Мората подтвердил, что расстался с супругой и это окончательно
01:21 · Италия. Серия А
​Распадори: «У нас нет алиби»
00:33 · Италия. Серия А
«ПСЖ» нашёл нового форварда в Серии А
00:25 · Италия. Серия А
Де Росси рассказал, не боится ли ухода Дибалы из «Ромы»
18 Августа
23:41 · Италия. Серия А
«Лацио» разобрался с «Венецией», пропустив первым
23:36 · Италия. Серия А
«Рома» не смогла размочить ворота «Кальяри»
22:57 · Италия. Серия А
​Конте был вынужден извиняться за провал «Наполи»
21:30 · Италия. Серия А
«Наполи» с Конте начал сезон в Серии А разгромным поражением от «Вероны» 2
21:28 · Италия. Серия А
«Болонья» не смогла дожать «Удинезе»
03:25 · Италия. Серия А
​Лаутаро Мартинес: «Смотрим вперёд с оптимизмом»
03:23 · Италия. Серия А
«Ювентус» может вернуть в состав игрока, выставленного на продажу
03:03 · Италия. Серия А
Томори: «Я настроен оптимистично»
02:51 · Италия. Серия А
​Окафор: «Все матчи сложные»
02:46 · Италия. Серия А
​Ваноли: «Почти идеальный дебют»
02:39 · Италия. Серия А
Чемпион Серии А не выиграл свой первый матч нового сезона - такого не случалось с 2015 года
02:17 · Италия. Серия А
​Мората: «Нужно менять менталитет»
01:54 · Италия. Серия А
​Судзуки - первый японский голкипер в Серии А
01:49 · Италия. Серия А
​Фонсека: «Слабый первый тайм»
00:35 · Англия. Премьер-лига
Оби Микель в процентах оценил вероятность перехода Осимхена в «Челси»
17 Августа
23:53 · Италия. Серия А
«Милан» на 90-й минуте отыграл два мяча у «Торино» 1
23:48 · Италия. Серия А
Мората забил гол в дебютном матче за «Милан»
Все новости
Рекомендуем