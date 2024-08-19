​Мората подтвердил, что расстался с супругой и это окончательно

Альваро Мората сгенерировал много новостей за лето - он стал чемпионом Европы в составе испанской сборной, затем перешёл в «Милан», после чего выяснилось, что есть изменения и в личной жизни. Мората объявил о расставании с супругой Элис Кэмпбелл, с которой у них уже четверо детей. Сейчас футболист подтвердил, что действительно расстался с супругой и обратного пути уже нет.

- Я хочу прояснить - всё закончено. Но у нас хорошие отношения ради детей. Мы совместно пришли к выводу, что дальше нам лучше по отдельности. Я, честно, разбит этим. Элис не хотела уезжать из Испании. Я никогда не изменял ей. Элис - самая важная женщина в моей жизни, - цитирует слова Мораты pianetamilan.it.