​Распадори: «У нас нет алиби»

Новый сезон итальянского чемпионата начался для «Наполи» с крупной неудачи - команда Антонио Конте получила три безответных мяча от «Вероны». Джакомо Распадори, нападающий неаполитанского клуба, прокомментировал эту звонкую неудачу. Он считает, что у игроков команды нет алиби.

- Первый же пропущенный мя развалил всё. Мы должны перезагрузиться ментально. У нас должна быть сила воли сделать это. То, что было сегодня, недопустимо более, - цитирует слова Джакомо Распадори calcionapoli1926.it.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Наполи» сыграет с «Болоньей».