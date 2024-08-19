«ПСЖ» нашёл нового форварда в Серии А

Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман оказался в сфере интересов «Пари Сен-Жермен».

Представители парижского гранда уже связывались с агентами игрока. По информации инсайдера Фабрицио Романо, 26-летний форвард намерен покинуть «Аталанту» – его очень соблазняет возможность перехода в «ПСЖ». Судьба сделки будет зависеть от переговоров между клубами, которые пока даже не стартовали.

Стоимость Адемолы Лукмана оценивается порталом Transfermarkt в 40 млн евро. В прошедшем сезоне нигериец отметился 17 голами и 10 результативными передачами в 45 матчах за коллектив из Бергамо. Особенно запоминающимся для футболиста получился финал Лиги Европы против «Байера», где он оформил хет-трик.