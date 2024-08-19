Де Росси рассказал, не боится ли ухода Дибалы из «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси высказался на тему возможного ухода нападающего Пауло Дибалы.

Слухи связывают аргентинца с переездом в Саудовскую Аравию. Считается, что игрока соблазнило щедрое предложение «Аль-Кадисии».

«Поговорим о трансферном рынке 1 сентября. Нам понадобится замена, если Паулу или кто-то другой уйдёт. Я бы испугался только в том случае, если бы ушедшему игроку так и не была найдена замена, при ином раскладе – нет, меня это не пугает», – поведал де Росси в интервью DAZN после нулевой ничьей в матче первого тура Серии А против «Кальяри».

Пауло Дибала появился на поле на 69-й минуте воскресного матча, но не помог «волкам» распечатать ворота соперников.