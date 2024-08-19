Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Де Росси рассказал, не боится ли ухода Дибалы из «Ромы»

19 Августа 2024 • 00:25 Комментировать
Кальяри
0:0
Рома

Главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси высказался на тему возможного ухода нападающего Пауло Дибалы.

Слухи связывают аргентинца с переездом в Саудовскую Аравию. Считается, что игрока соблазнило щедрое предложение «Аль-Кадисии».

«Поговорим о трансферном рынке 1 сентября. Нам понадобится замена, если Паулу или кто-то другой уйдёт. Я бы испугался только в том случае, если бы ушедшему игроку так и не была найдена замена, при ином раскладе – нет, меня это не пугает», – поведал де Росси в интервью DAZN после нулевой ничьей в матче первого тура Серии А против «Кальяри».

Пауло Дибала появился на поле на 69-й минуте воскресного матча, но не помог «волкам» распечатать ворота соперников.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Рома Даниэле Де Росси Пауло Дибала Аль-Кадисия трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 19 Августа
00:25
Де Росси рассказал, не боится ли ухода Дибалы из «Ромы»
18 Августа
00:42
Качественный прогноз и ставка на матч Кальяри – Рома чемпионата Италии – 18 августа 2024
00:15
Прогноз на точный счёт матча Кальяри — Рома Серии А — 18 августа 2024
16 Августа
02:00
Стало известно, сколько заработает «Рома» на продаже Дибалы
15 Августа
23:30
Два топ-клуба Серии А связались с агентом Кьезы
14 Августа
14:50
Дибала согласовал контракт с «Аль-Кадисией»
11 Августа
04:42
Абрахам ответил на вопрос о возможном переходе в «Милан»
03:44
Дибала отклонил сверхвыгодное предложение из Саудовской Аравии 1
10 Августа
07:01
Только один клуб проявил конкретный интерес к Кьезе
03 Августа
23:50
Де Росси прокомментировал переход Довбика в «Рому»
02 Августа
18:19
Довбик — новый игрок «Ромы»
30 Июля
21:28
Довбик попросил «Жирону» отпустить его в «Рому»
28 Июля
20:54
«Рома» подготовила первое предложение по Довбику
27 Июля
05:37
Стало известно, во сколько «Роме» обойдётся трансфер Довбика
26 Июля
05:27
Лучший бомбардир Ла Лиги Довбик договорился с клубом Серии А
24 Июля
21:37
Нападающий «Ювентуса» перейдёт в «Рому» за 30 млн евро
23 Июля
22:49
Форвард «Ювентуса» убеждает клуб продать его в «Рому», а не в Англию 2
18 Июля
23:42
«Ювентус» отклонил предложение «Ромы» по нападающему
17 Июля
00:45
Игрок «Ювентуса» решил перейти в «Рому»
00:22
«Аль-Иттихад» объявил о подписании игрока «Ромы»
11 Июля
03:40
Паредес может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Станкович поставил крест на игроке в «Спартаке» «Спартак» объявил о новом трансфере В «Крыльях Советов» поставили точку в вопросе с Дзюбой Дзюба нашёл клуб в России, «Реал» купит новую звезду, а в «Барселоне» новый скандал – в главных слухах недели Агент Роши: «Педро хочет в «Спартак» В «Реале» определились с планами на Родриго Юран может возглавить команду в РПЛ ​Кейн забил и повторил рекорд Лероя Сане «Спартак» отказался отпускать Мартинса Топ-5 самых дорогих трансферов лета в АПЛ
У Мбаппе сразу гол и трофей: «Реал» разобрался с «Аталантой», выиграв Суперкубок УЕФА В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей «Реал» или «Барселона»: у кого больше шансов стать чемпионом Испании-2024/25 «Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги Денисов опозорил сам себя, запретив своим игрокам смотреть РПЛ, где провёл всю карьеру В Англии нет топ-тренеров: отсутствие титулов сборной – не случайность Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков С «Манчестер Сити» должны снять 80 очков – мнение Флик начинает и выигрывает: дубль Левандовски принёс «Барселоне» волевую победу над «Валенсией»
Спортивные новости
Дю Плесси победил Адесанью удушающим приёмом на турнире UFC 305 Рублёв уступил Синнеру в четвертьфинале турнира в Цинциннати Мирра Андреева в упорной борьбе проиграла Иге Швёнтек в четвертьфинале турнира в Цинциннати Плющев высказался о возможном пополнении КХЛ командой из Сербии Плющев расскказал о своих предпочтениях в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Верона Верона
Наполи Наполи
3
0
3.80 3.45 1.89
Видео
Окончен
Болонья Болонья
Удинезе Удинезе
1
1
1.83 3.40 4.20
Видео
Окончен
Кальяри Кальяри
Рома Рома
0
0
3.65 3.45 1.93
Видео
Окончен
Лацио Лацио
Венеция Венеция
3
1
1.44 4.30 6.60
Видео
19.08.24 в 19:30
Лечче Лечче
Аталанта Аталанта
4.10 3.65 1.78
Видео
19.08.24 в 21:45
Ювентус Ювентус
Комо Комо
1.30 5.00 9.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Августа
00:33 · Италия. Серия А
«ПСЖ» нашёл нового форварда в Серии А
00:25 · Италия. Серия А
Де Росси рассказал, не боится ли ухода Дибалы из «Ромы»
18 Августа
23:41 · Италия. Серия А
«Лацио» разобрался с «Венецией», пропустив первым
23:36 · Италия. Серия А
«Рома» не смогла размочить ворота «Кальяри»
22:57 · Италия. Серия А
​Конте был вынужден извиняться за провал «Наполи»
21:30 · Италия. Серия А
«Наполи» с Конте начал сезон в Серии А разгромным поражением от «Вероны» 2
21:28 · Италия. Серия А
«Болонья» не смогла дожать «Удинезе»
03:25 · Италия. Серия А
​Лаутаро Мартинес: «Смотрим вперёд с оптимизмом»
03:23 · Италия. Серия А
«Ювентус» может вернуть в состав игрока, выставленного на продажу
03:03 · Италия. Серия А
Томори: «Я настроен оптимистично»
02:51 · Италия. Серия А
​Окафор: «Все матчи сложные»
02:46 · Италия. Серия А
​Ваноли: «Почти идеальный дебют»
02:39 · Италия. Серия А
Чемпион Серии А не выиграл свой первый матч нового сезона - такого не случалось с 2015 года
02:17 · Италия. Серия А
​Мората: «Нужно менять менталитет»
01:54 · Италия. Серия А
​Судзуки - первый японский голкипер в Серии А
01:49 · Италия. Серия А
​Фонсека: «Слабый первый тайм»
00:35 · Англия. Премьер-лига
Оби Микель в процентах оценил вероятность перехода Осимхена в «Челси»
17 Августа
23:53 · Италия. Серия А
«Милан» на 90-й минуте отыграл два мяча у «Торино» 1
23:48 · Италия. Серия А
Мората забил гол в дебютном матче за «Милан»
23:47 · Италия. Серия А
«Эмполи» и «Монца» оставили моменты и голы на следующие матчи
23:02 · Италия. Серия А
Индзаги объяснил осечку «Интера» в матче первого тура Серии А
22:06 · Италия. Серия А
Два гранда Серии А сделали запрос по Омородиону, которого едва не купил «Челси»
21:36 · Италия. Серия А
На 90-й минуте «Дженоа» отобрал победу у «Интера» 3
21:27 · Италия. Серия А
«Парма» с «Фиорентиной» открыли новый сезон Серии А ничейным результатом
21:15 · Италия. Серия А
«Милан» - «Торино»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
Все новости
Рекомендуем