«Лацио» разобрался с «Венецией», пропустив первым

«Лацио» в новый сезон вступил домашним матчем против «Венеции» и одержал победу, даже пропустив мяч на третьей минуте после удара Магнуса Андерсена. Уже на 11-й минуте Валентин Кастельянос здорово сыграл в отборе, продвинулся к воротам и был точен - 1:1. На 42-й минуте он же заработал пенальти, и Маттиа Дзакканьи пробил слишком сильно, чтобы вратарь дотянулся до мяча - 2:1. На 81-й минуте прострел Маттео Гендузи был перехвачен Джорджо Альтаре, вот только мяч отскочил в ворота. Неуомонный Кастельянос в контратаке запустил мяч в перекладину.
В итоге 3:1, уверенная победа римлян.
Протокол игры
|3'Андерсен Магнус II (0:1)
|(1:1) Кастельянос Валентин11'
|(2:1) Дзакканьи Маттиа44'
|(3:1) Альтаре Джорджо81'
Проведель Иван•Лаццари Мануэль•Казале Николо•Романьоли Алессио•Марушич Адам•Гендузи Маттео87' (Педро Родригес (87') •Ровелла Николо65' (Весино Матиас (65') •Деле-Баширу Фисайо•Нослин Тейяни77' (Исаксен Густав (77') •Кастельянос Валентин 52'87' (Кастровилли Гаэтано (87') •Дзакканьи Маттиа77' (Чауна Лум (77')
Йоронен Йессе•Альтаре Джорджо•Свобода Михаэль•Сверко Марин•Richie Sagrado 33'53' (Хапс Ридгесиано (53') • 72'Дзампано Франческо•Андерсен Магнус II86' (Раймондо Антонио (86') •Дункан Альфред•Ористанио Гаэтано53' (Пьерини Николас (53') •Эллертссон Микаэль-Эгиль70' (Чрнигой Домен (70') •Гюткьяр Кристиан86' (Лелла Нунцио (86')
18 августа. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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