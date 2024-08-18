Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» разобрался с «Венецией», пропустив первым

18 Августа 2024 • 23:41 Комментировать
Лацио
3:1
Венеция

«Лацио» в новый сезон вступил домашним матчем против «Венеции» и одержал победу, даже пропустив мяч на третьей минуте после удара Магнуса Андерсена. Уже на 11-й минуте Валентин Кастельянос здорово сыграл в отборе, продвинулся к воротам и был точен - 1:1. На 42-й минуте он же заработал пенальти, и Маттиа Дзакканьи пробил слишком сильно, чтобы вратарь дотянулся до мяча - 2:1. На 81-й минуте прострел Маттео Гендузи был перехвачен Джорджо Альтаре, вот только мяч отскочил в ворота. Неуомонный Кастельянос в контратаке запустил мяч в перекладину.

В итоге 3:1, уверенная победа римлян.

Протокол игры  
Лацио3:1Венеция
  3'Андерсен Магнус II (0:1)
(1:1) Кастельянос Валентин11'  
(2:1) Дзакканьи Маттиа44'  
(3:1) Альтаре Джорджо81'  
Проведель ИванЛаццари МануэльКазале НиколоРоманьоли АлессиоМарушич АдамГендузи Маттео 87' (Педро Родригес ( 87') Ровелла Николо 65' (Весино Матиас ( 65') Деле-Баширу ФисайоНослин Тейяни 77' (Исаксен Густав ( 77') Кастельянос Валентин  52' 87' (Кастровилли Гаэтано ( 87') Дзакканьи Маттиа 77' (Чауна Лум ( 77')
Запасные: Мандас ХристосКатальди ДанилоПатрикТавареш НунуФурланетто АлессиоХюсай ЭльсейдПеллегрини ЛукаДиа Булайе
Йоронен ЙессеАльтаре ДжорджоСвобода МихаэльСверко МаринRichie Sagrado  33' 53' (Хапс Ридгесиано ( 53'  72') Дзампано ФранческоАндерсен Магнус II 86' (Раймондо Антонио ( 86') Дункан АльфредОристанио Гаэтано 53' (Пьерини Николас ( 53') Эллертссон Микаэль-Эгиль 70' (Чрнигой Домен ( 70') Гюткьяр Кристиан 86' (Лелла Нунцио ( 86')
Запасные: Гранди МаттеоСтанкович ФилипLorenzo LucchesiIssa Doumbia
18 августа. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
400 $Получить

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Венеция

Новости по матчу

18 Августа
00:53
Хороший прогноз и ставка на матч Лацио – Венеция чемпионата Италии – 18 августа 2024
17 Августа
19:30
«Лацио» – «Венеция»: прогноз и ставки БК Pinnacle
17 Июля
02:45
Камада – о неудаче в «Лацио»: «Я должен был заменить лучшего полузащитника Серии А»
13 Июля
23:31
«Барселона» может продать нападающего за 25 млн евро 1
04:24
«Лацио» договорился о подписании защитника «Арсенала»
12 Июля
23:09
Иммобиле попрощался с «Лацио»
22:40
«Бешикташ» подтвердил скорое подписание Иммобиле
10 Июля
23:56
«Лацио» и «Севилья» начали переговоры с игроком «Интера»
03:55
«Лацио» ведёт переговоры по игроку «Арсенала»
02:54
Иммобиле давит на «Лацио» – игрок уже выбрал себе новый клуб
08 Июля
00:43
«Манчестер Юнайтед» намерен продолжить переговоры по Гринвуду с тремя клубами
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Станкович поставил крест на игроке в «Спартаке» «Спартак» объявил о новом трансфере В «Крыльях Советов» поставили точку в вопросе с Дзюбой Дзюба нашёл клуб в России, «Реал» купит новую звезду, а в «Барселоне» новый скандал – в главных слухах недели Агент Роши: «Педро хочет в «Спартак» В «Реале» определились с планами на Родриго Юран может возглавить команду в РПЛ ​Кейн забил и повторил рекорд Лероя Сане «Спартак» отказался отпускать Мартинса Топ-5 самых дорогих трансферов лета в АПЛ
У Мбаппе сразу гол и трофей: «Реал» разобрался с «Аталантой», выиграв Суперкубок УЕФА В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей «Реал» или «Барселона»: у кого больше шансов стать чемпионом Испании-2024/25 «Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги Денисов опозорил сам себя, запретив своим игрокам смотреть РПЛ, где провёл всю карьеру В Англии нет топ-тренеров: отсутствие титулов сборной – не случайность Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков С «Манчестер Сити» должны снять 80 очков – мнение Флик начинает и выигрывает: дубль Левандовски принёс «Барселоне» волевую победу над «Валенсией»
Спортивные новости
Дю Плесси победил Адесанью удушающим приёмом на турнире UFC 305 Рублёв уступил Синнеру в четвертьфинале турнира в Цинциннати Мирра Андреева в упорной борьбе проиграла Иге Швёнтек в четвертьфинале турнира в Цинциннати Плющев высказался о возможном пополнении КХЛ командой из Сербии Плющев расскказал о своих предпочтениях в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Верона Верона
Наполи Наполи
3
0
3.80 3.45 1.89
Видео
Окончен
Болонья Болонья
Удинезе Удинезе
1
1
1.83 3.40 4.20
Видео
Окончен
Кальяри Кальяри
Рома Рома
0
0
3.65 3.45 1.93
Видео
Окончен
Лацио Лацио
Венеция Венеция
3
1
1.44 4.30 6.60
Видео
19.08.24 в 19:30
Лечче Лечче
Аталанта Аталанта
4.10 3.65 1.78
Видео
19.08.24 в 21:45
Ювентус Ювентус
Комо Комо
1.30 5.00 9.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Августа
00:33 · Италия. Серия А
«ПСЖ» нашёл нового форварда в Серии А
00:25 · Италия. Серия А
Де Росси рассказал, не боится ли ухода Дибалы из «Ромы»
18 Августа
23:41 · Италия. Серия А
«Лацио» разобрался с «Венецией», пропустив первым
23:36 · Италия. Серия А
«Рома» не смогла размочить ворота «Кальяри»
22:57 · Италия. Серия А
​Конте был вынужден извиняться за провал «Наполи»
21:30 · Италия. Серия А
«Наполи» с Конте начал сезон в Серии А разгромным поражением от «Вероны» 2
21:28 · Италия. Серия А
«Болонья» не смогла дожать «Удинезе»
03:25 · Италия. Серия А
​Лаутаро Мартинес: «Смотрим вперёд с оптимизмом»
03:23 · Италия. Серия А
«Ювентус» может вернуть в состав игрока, выставленного на продажу
03:03 · Италия. Серия А
Томори: «Я настроен оптимистично»
02:51 · Италия. Серия А
​Окафор: «Все матчи сложные»
02:46 · Италия. Серия А
​Ваноли: «Почти идеальный дебют»
02:39 · Италия. Серия А
Чемпион Серии А не выиграл свой первый матч нового сезона - такого не случалось с 2015 года
02:17 · Италия. Серия А
​Мората: «Нужно менять менталитет»
01:54 · Италия. Серия А
​Судзуки - первый японский голкипер в Серии А
01:49 · Италия. Серия А
​Фонсека: «Слабый первый тайм»
00:35 · Англия. Премьер-лига
Оби Микель в процентах оценил вероятность перехода Осимхена в «Челси»
17 Августа
23:53 · Италия. Серия А
«Милан» на 90-й минуте отыграл два мяча у «Торино» 1
23:48 · Италия. Серия А
Мората забил гол в дебютном матче за «Милан»
23:47 · Италия. Серия А
«Эмполи» и «Монца» оставили моменты и голы на следующие матчи
23:02 · Италия. Серия А
Индзаги объяснил осечку «Интера» в матче первого тура Серии А
22:06 · Италия. Серия А
Два гранда Серии А сделали запрос по Омородиону, которого едва не купил «Челси»
21:36 · Италия. Серия А
На 90-й минуте «Дженоа» отобрал победу у «Интера» 3
21:27 · Италия. Серия А
«Парма» с «Фиорентиной» открыли новый сезон Серии А ничейным результатом
21:15 · Италия. Серия А
«Милан» - «Торино»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
Все новости
Рекомендуем