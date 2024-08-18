«Лацио» разобрался с «Венецией», пропустив первым

«Лацио» в новый сезон вступил домашним матчем против «Венеции» и одержал победу, даже пропустив мяч на третьей минуте после удара Магнуса Андерсена. Уже на 11-й минуте Валентин Кастельянос здорово сыграл в отборе, продвинулся к воротам и был точен - 1:1. На 42-й минуте он же заработал пенальти, и Маттиа Дзакканьи пробил слишком сильно, чтобы вратарь дотянулся до мяча - 2:1. На 81-й минуте прострел Маттео Гендузи был перехвачен Джорджо Альтаре, вот только мяч отскочил в ворота. Неуомонный Кастельянос в контратаке запустил мяч в перекладину.

В итоге 3:1, уверенная победа римлян.