«Рома» не смогла размочить ворота «Кальяри»

В первом для себя матче нового сезона встретились «Кальяри» и «Рома». У «волков» был небольшой перевес, коллективы в основном обстреливали ворота со средней и дальней дистанции, и попаданий в створ почти не было.

В первом тайме хозяева сами себе придумали проблемы - Себастьяно Луперто с правого фланга выполнил пас назад на голкипера, мяч пролетел у него под ногой, но игрок успел сделать рывок назад и предотвратил глупый автогол.

В начале второго тайма Матиас Соуле подкараулил отскок мяча на правой половине поля у лини штрафной площади и неплохо пробил в ближний угол ворот, кипер в прыжке перевёл мяч на угловой. Никола Залевски совершил рывок по левому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, Артём Довбик пропустил мяч на Лоренцо Пеллегрини, который пробил в касание в правый угол ворот, и голкипер в прыжке смог выловить непростой мяч. В самой концовке Пауло Дибала ворвался в штрафную площадь по правой половине поля, раскачал опекуна и выполнил подачу во вратарскую, Довбик головой пробил по воротам, перекладина спасла «Кальяри» от пропущенного мяча. Рэзван Марин с правой половины поля от линии штрафной площади сильно пробил в дальний угол ворот, вратарь задел мяч и перевёл его в перекладину. Удалось «Роме» забить гол в результате контратаки, но из офсайда - Пеллегрини добил мяч после дальней попытки Довбика и спасения голкипера, но прозвучал свисток.