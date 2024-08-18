​Конте был вынужден извиняться за провал «Наполи»

Чемпион 2023 года, «Наполи», начал новый сезон с крупного поражения от «Вероны» - во втором тайме подопечные Антонио Конте получили три мяча. Такое безобразное выступление вынудило Конте извиняться перед неаполитанцами, ожидавшими совсем другого выступления от своих героев.

- В первом тайме на поле были только мы, я не думаю, что у «Вероны» были шансы. Но потом словно снег на голову свалился. Теперь мне не остаётся ничего иного, как просить прощения у неаполитанцев. Я - тренер, и я несу всю ответственность, - цитирует слова Конте calcionapoli1926.it.

В следующем туре «Наполи» сыграет с «Болоньей».