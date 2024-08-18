«Наполи» с Конте начал сезон в Серии А разгромным поражением от «Вероны»

«Верона» играла против «Наполи» под руководством Антонио Конте. Гости выглядели немного острее, но всё равно уступили.

В единственном моменте первого тайма Маттео Политано просто чудом не попал в рамку, минимальный промах. На 45-й минуте Хвича Кварацхелия получил травму и был заменен.

Дайлон Роча Ливраменто с передачи Дарко Лазовича открыл счет на 50-й минуте. Андре-Франк Замбо-Ангисса мог сравнять, но попал в перекладину. На 75-й минуте Ондрей Дуда здорово отпасовал на Даниеля Москеру - 2:0. Джакомо Распадори должен был возвращать интригу, но направил мяч вообще в никуда. В компенсированное время Москера оформил дубль - 3:0.