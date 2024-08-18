«Наполи» с Конте начал сезон в Серии А разгромным поражением от «Вероны»

«Верона» играла против «Наполи» под руководством Антонио Конте. Гости выглядели немного острее, но всё равно уступили.
В единственном моменте первого тайма Маттео Политано просто чудом не попал в рамку, минимальный промах. На 45-й минуте Хвича Кварацхелия получил травму и был заменен.
Дайлон Роча Ливраменто с передачи Дарко Лазовича открыл счет на 50-й минуте. Андре-Франк Замбо-Ангисса мог сравнять, но попал в перекладину. На 75-й минуте Ондрей Дуда здорово отпасовал на Даниеля Москеру - 2:0. Джакомо Распадори должен был возвращать интригу, но направил мяч вообще в никуда. В компенсированное время Москера оформил дубль - 3:0.
Протокол игры
|(1:0) Dailon Rocha Livramento50'
|(2:0) Daniel Mosquera75'
|(3:0) Daniel Mosquera90'
Монтипо Лоренцо•Давидович Павел•Коппола Диего• 20'Фресе Мартин58' (Маньяни Джанджакомо (58') •Тчатчуа Джексон• 30'Лазович Дарко•Дуда Ондрей• 77'Сердар Суат21' (Белахяне Реда (21') • 90'Кастанос Григорис58' (Суслов Томаш (58') •Dailon Rocha Livramento74' (Арруи Абду (74') •Тенгстедт Каспер73' (Daniel Mosquera (73')
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Жуан Жезус79' (Нгонж Сириль (79') •Маццокки Паскуале•Спинаццола Леонардо51' (Оливера Матиас (51') •Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Политано Маттео•Кварацхелия Хвича45' (Распадори Джакомо (45') • 89'Симеоне Джованни79' (Хеддира Валид (79')
18 августа. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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