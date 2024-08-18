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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» не смогла дожать «Удинезе»

18 Августа 2024 • 21:28 Комментировать
Болонья
1:1
Удинезе
окончен

«Болонья» принимала «Удинезе» в стартовом туре Серии А и имела подавляющий перевес. На 31-й минуте отличный момент упустил Дан Ндой, промах в итоге. Сразу после перерыва Риккардо Орсолини мог открывать счет, но вратарь среагировал. Тут же Мартин Эрлич заработал пенальти, а Орсолини развел голкипера и мяч по углам - 1:0. Вскоре уже Мартин Пайеро на газоне - 11-метровый. Флорьян Товен пробил в самый угол, но кипер выручил. Вот только Лаутаро Джанетти ударом головой восстановил паритет на табло - 1:1.

Протокол игры  
Болонья1:1Удинезе
(1:0) Орсолини Риккардо57'  
  68'Джанетти Лаутаро (1:1)
Скорупски ЛукашПош ШтефанЭрлич МартинБёкема СэмЛикояннис Хараламбос 84' (Миранда Хуан ( 84') Фройлер РемоМоро Никола 76' (Камбьяги Николо ( 76') Орсолини Риккардо 76' (Эбишер Мишель ( 76') Фаббьян ДжованниНдой Дан 88' (Одгор Йенс ( 88') Кастро Сантьяго 84' (Даллинга Тийс ( 84')
Запасные: Бьяр НаимКорацца ТоммазоБаньолини НиколаКарлссон Йеспер IIIИлич МихайлоРавалья ФедерикоДе Сильвестри Лоренцо
Окойе Мадука  32'Перес НеуэнБийол ЯкаДжанетти Лаутаро  56'Эхизибуэ Кингсли  81'Камара Хассан 82' (Земура Джордан ( 82') Ловрич Санди 58' (Карлстрём Йеспер ( 58') Пайеро МартинТовен Флорьян 76' (Эккеленкамп Юрген ( 76') Бреннер 82' (Дэвис Кинан ( 82') Лукка Лоренцо  90'
Запасные: Кабаселе КристианСаррага ОйерПаделли ДаниэлеСильвестри МаркоБраво ИкерMatteo PalmaАбанква ДжеймсЭбоселе Фести
18 августа. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Удинезе

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