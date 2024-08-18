«Болонья» не смогла дожать «Удинезе»

«Болонья» принимала «Удинезе» в стартовом туре Серии А и имела подавляющий перевес. На 31-й минуте отличный момент упустил Дан Ндой, промах в итоге. Сразу после перерыва Риккардо Орсолини мог открывать счет, но вратарь среагировал. Тут же Мартин Эрлич заработал пенальти, а Орсолини развел голкипера и мяч по углам - 1:0. Вскоре уже Мартин Пайеро на газоне - 11-метровый. Флорьян Товен пробил в самый угол, но кипер выручил. Вот только Лаутаро Джанетти ударом головой восстановил паритет на табло - 1:1.
Протокол игры
|(1:0) Орсолини Риккардо57'
|68'Джанетти Лаутаро (1:1)
Скорупски Лукаш•Пош Штефан•Эрлич Мартин•Бёкема Сэм•Ликояннис Хараламбос84' (Миранда Хуан (84') •Фройлер Ремо•Моро Никола76' (Камбьяги Николо (76') •Орсолини Риккардо76' (Эбишер Мишель (76') •Фаббьян Джованни•Ндой Дан88' (Одгор Йенс (88') •Кастро Сантьяго84' (Даллинга Тийс (84')
Окойе Мадука• 32'Перес Неуэн•Бийол Яка•Джанетти Лаутаро• 56'Эхизибуэ Кингсли• 81'Камара Хассан82' (Земура Джордан (82') •Ловрич Санди58' (Карлстрём Йеспер (58') •Пайеро Мартин•Товен Флорьян76' (Эккеленкамп Юрген (76') •Бреннер82' (Дэвис Кинан (82') •Лукка Лоренцо 90'
18 августа. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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