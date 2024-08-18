«Болонья» не смогла дожать «Удинезе»

«Болонья» принимала «Удинезе» в стартовом туре Серии А и имела подавляющий перевес. На 31-й минуте отличный момент упустил Дан Ндой, промах в итоге. Сразу после перерыва Риккардо Орсолини мог открывать счет, но вратарь среагировал. Тут же Мартин Эрлич заработал пенальти, а Орсолини развел голкипера и мяч по углам - 1:0. Вскоре уже Мартин Пайеро на газоне - 11-метровый. Флорьян Товен пробил в самый угол, но кипер выручил. Вот только Лаутаро Джанетти ударом головой восстановил паритет на табло - 1:1.