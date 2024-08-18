Звёзды мирового футбола, которые могут сменить клуб до конца трансферного окна

Лето в футболе – это период самых громких трансферов. Чаще всего именно в конце трансферного окна мы становимся свидетелями какой-то бомбы с переходом звёздных футболистов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предлагает рассмотреть звёзд мирового футбола, которые планируют сменить клубную прописку в это межсезонье.

Виктор Осимхен

Виктор Осимхен в последние годы считается одним из самых ярких форвардов в Европе. Нигериец стал лидером «Наполи» последних лет, штампуя голы во всех своих сезонах. В сезоне-2022/23 Осимхен вообще забил 26 голов в 32 матчах Серии А и помог команде завоевать долгожданное золото чемпионата Италии. Уже после того сезона пошли слухи об уходе звёздного нигерийца. Казалось, футболист и сам настроен на смену клубной прописки, но обстоятельства сложились по-другому. В итоге Осимхен остался в «Наполи» на сезон-2023/24, который сложился похуже и для него, и для команды. Однако он всё равно остаётся лидером атак «Наполи» наряду с Хвичей. В прошлом сезоне Осимхен забил 15 голов, что тоже не назовёшь провалом.

Кажется, в это межсезонье уход Осимхена уже предрешён. Даже спортивный директор «Наполи» Джованни Манна на днях подтвердил, что по факту уход нигерийца – это просто вопрос времени. «Осимхен попросил отпустить его. Он хочет уйти. Ситуация ясна», – заявил Манна. Ранее сообщалось, что Осимхеном активно интересовалась «Бавария», однако сейчас главным кандидатом на подписание нигерийца является «Челси». В любом случае уход Осимхена станет проблемой для «Наполи» и отменным усилением для любого европейского гранда. Сам же игрок, как утверждают некоторые зарубежные СМИ, хотел бы попробовать свои силы в «ПСЖ». Также писалось о том, что к нигерийцу проявляют интерес клубы из Саудовской Аравии. Этот вариант в современном футболе никак нельзя игнорировать, учитывая деньги, которые предлагают шейхи.

Нико Уильямс

После Евро ни у кого не было сомнений, что Нико Уильямс сменит клубную прописку. Испанец настолько ярко зажёг на европейском чемпионате, что стал объектом внимания для всех топовых клубов. Главным кандидатом на приобретение вингера была «Барселона», но сейчас процесс перехода футболиста стал как-то затягиваться. При этом писали, что на днях испанец снова связался с руководством «сине-гранатовых», и трансфер может состояться уже на этой неделе. Уильямс, очевидно, дал чёткий ответ на предложение «Барсы»: игрок готов к этому переходу.

Тем не менее до конца непонятно, готова ли «Барселона» к этому трансферу? В СМИ мнения расходятся, кто-то даже пишет, что «Барса» уже смирилась с тем, что не получится подписать Нико. В таком случае, куда идти молодому вингеру сейчас? Активно писали об интересе «ПСЖ», но Уильямс сам отказал парижанам, поскольку уверен, что «Барса» в итоге оформит переход. Очевидно, что футболист планирует сменить клуб этим летом, но ситуация может повернуться так, что Уильямс останется в «Атлетике» ещё на один сезон.

К тому же «Барса» недавно всё-таки объявила о трансфере Дани Ольмо, а этот факт как будто снижает вероятность перехода Нико в стан «сине-гранатовых».

Георгий Мамардашвили

Грузинский вратарь стал одним из главных открытий прошедшего этим летом Евро. Более того, Мамардашвили сейчас возглавляет рейтинг самых дорогих вратарей в мире. Контракт грузинского кипера с «Валенсией» рассчитан до 2027 года. Но давайте признаем, вряд ли игрок захочет оставаться в откровенно не самой сильной на данный момент «Валенсии», когда им интересуются мировые гранды.

Наибольший интерес к вратарю проявляет английский «Ливерпуль». Даже самый известный инсайдер в мире Фабрицио Романо написал, что боссы «мерсисайдцев» всерьёз нацелились на грузинского голкипера. Причём английский клуб выдвинул достаточно интересные условия. «Ливерпуль» готов подписать Мамардашвили уже сейчас, но этот сезон вратарь отыграет в «Валенсии» в аренде. После этого сезона английский клуб, возможно, покинет вратарь сборной Бразилии Аллиссон. И вот как раз с его уходом Георгий будет рассматриваться на должность основного вратаря команды. Таким образом «Ливерпуль» может убить двух зайцев одним выстрелом: точно забронировать себе молодого Мамардашвили и не создавать конкуренцию между двумя топовыми вратарями. Ведь конкуренция между топами на одной позиции всегда приводит к скандалу.

Также сообщалось, что грузинским вратарём интересуется французский «Пари-Сен Жермен». Во французской команде Мамардашвили рассматривают как возможную замену Доннаруммы. Однако к какому-то конкретному предложению боссы французского клуба готовы, только если итальянский вратарь уже окончательно решит покинуть французскую команду. Доннарумма в свою очередь интересен «Манчестер Сити». Писали, что лично Хосеп Гвардиола хочет видеть итальянца у себя в команде.

Посмотрим, куда же всё-таки отправится грузинский вратарь, если решится на переход этим летом. Пока что наиболее привлекательным и реальным вариантом кажется «Ливерпуль». Одно можно сказать точно – без предложений. Мамардашвили не останется. Вратарь показывает отличные результаты, ему всего 23 года. И какой же тренер откажется от такого игрока в своём составе?

Йозуа Киммих

Немецкий опорный полузащитник последние годы считается одним из самых сильных и, главное, надежных футболистов на планете. Более того, немецкий футболист очень здорово отличается своей универсальностью. Вспомните, как Киммих запросто закрывает позицию правого защитника, как отлично чувствует себя в центре поля, как глубоко может опускаться при обороне. Качества этого игрока говорят сами за себя. Именно поэтому многие топ-клубы и лично тренеры этих команд хотят видеть Киммиха в своём составе.

Реклама

О возможном уходе немецкого полузащитника из «Баварии» говорится уже давно. Однако, если верить последним новостям, полузащитник останется на «Альянц-Арене» ещё минимум на один сезон. Тем не менее контракт Киммиха истекает уже через год. И здесь вопрос, захочет ли «Бавария» отпускать его бесплатно? Смею предположить – вряд ли. Судя по настроению, немец не планирует продлевать контракт, а значит уйдёт свободным агентом. Так вот, чтобы выручить за Йозуа какие-то деньги, «Баварии» придётся расстаться с ним уже в это межсезонье.

Давайте теперь поговорим о кандидатах на приобретение немецкого полузащитника, а этих кандидатов, поверьте, много. Первый – «Реал». Если верить слухам, мадридский клуб уже давно следит за Киммихом. О том, что Йозуа интересен «сливочным», писали ещё года три назад. Так вот этот интерес никуда не пропал. Однако Флорентино Перес снова включил свою гениальность и намерен подписать немца свободным агентом следующим летом. Что ж, посмотрим, сможет ли «Реал» дождаться такого перехода. Также активно писали об интересе «Барселоны», но её, скорее, можно вычеркнуть из списка, поскольку она сейчас занята другими трансферами.

А вот варианты с «Ман Сити» и «ПСЖ» отбрасывать нельзя. Здесь сразу стоит отметить, что стоимость игрока не станет проблемой ни для одного из этих коллективов. Киммих играл под руководством Гвардиолы, поэтому нельзя исключать, что лично Хосеп хотел бы видеть немца в рядах своей команды. Да и вообще интересно было бы посмотреть на такого футболиста в Английской премьер-лиге. «ПСЖ» – более скучный вариант, однако в любом случае он реален. Не знаю, насколько для самого Киммиха интересен французский чемпионат, но парижанам такой игрок явно не помешает. Однако в прессе пробегали новости о том, что Йозуа отказал парижскому клубу. Конечно, возможно, это касается только этого межсезонья, но почему-то есть ощущение, что Киммиху интересен другой чемпионат. А вот окажется ли Йозуа в другой лиге уже на следующий сезон – покажет время.

Николай Алексеев