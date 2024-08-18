​Лаутаро Мартинес: «Смотрим вперёд с оптимизмом»

Миланский «Интер» не сумел начать с победы новый сезон итальянского чемпионата, нарушив традицию, сложившуюся за последние почти десять лет. Тем не менее, аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес призвал партнёров испытывать чувство оптимизма и верить в благоприятное развитие событий.

- Мы начинаем с очка на очень непростом стадионе. Смотрим вперёд с оптимизмом, - написал Лаутаро в социальных сетях.

В следующем туре миланскому клубу предстоит сыграть уже дома - это будет встреча с «Лечче». Она пройдёт 24 августа. В прошлом сезоне клуб, напомним, выиграл итальянский чемпионат в 20-й раз в своей истории.