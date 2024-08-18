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Чемпионат Италии. Серия А

​Лаутаро Мартинес: «Смотрим вперёд с оптимизмом»

18 Августа 2024 • 03:25 Комментировать
Дженоа
2:2
Интер Милан

Миланский «Интер» не сумел начать с победы новый сезон итальянского чемпионата, нарушив традицию, сложившуюся за последние почти десять лет. Тем не менее, аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес призвал партнёров испытывать чувство оптимизма и верить в благоприятное развитие событий.

- Мы начинаем с очка на очень непростом стадионе. Смотрим вперёд с оптимизмом, - написал Лаутаро в социальных сетях.

В следующем туре миланскому клубу предстоит сыграть уже дома - это будет встреча с «Лечче». Она пройдёт 24 августа. В прошлом сезоне клуб, напомним, выиграл итальянский чемпионат в 20-й раз в своей истории.


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес

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