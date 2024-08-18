«Ювентус» может вернуть в состав игрока, выставленного на продажу

Полузащитник «Ювентуса» Филип Костич, вероятно, всё же не покинет клуб.

«Старая синьора» выставила серба на продажу, и тот без претензий принял решение руководства, однако найти нового работодателя так и не смог. На данный момент на 31-летнего игрока нет серьёзных претендентов. По сообщениям журналиста Джованни Альбанезе, в «Ювентусе» понимают, что планы по расставанию с Костичем могут сорваться. В связи с этим туринцы рассматривают возможность возвращения футболиста в состав – при таком раскладе он будет альтернативной опцией на позицию Кенана Йылдыза.

Отмечается, что в «Ювентусе» по-прежнему ждут предложения по Филипу Костичу от английского «Кристал Пэлас», который проявлял интерес ранее.