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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» может вернуть в состав игрока, выставленного на продажу

18 Августа 2024 • 03:23 Комментировать
Ювентус
...
Комо
1 1.33 X 5.00 2 10.00
19.08 21:45

Полузащитник «Ювентуса» Филип Костич, вероятно, всё же не покинет клуб.

«Старая синьора» выставила серба на продажу, и тот без претензий принял решение руководства, однако найти нового работодателя так и не смог. На данный момент на 31-летнего игрока нет серьёзных претендентов. По сообщениям журналиста Джованни Альбанезе, в «Ювентусе» понимают, что планы по расставанию с Костичем могут сорваться. В связи с этим туринцы рассматривают возможность возвращения футболиста в состав – при таком раскладе он будет альтернативной опцией на позицию Кенана Йылдыза.

Отмечается, что в «Ювентусе» по-прежнему ждут предложения по Филипу Костичу от английского «Кристал Пэлас», который проявлял интерес ранее.

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