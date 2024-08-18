Томори: «Я настроен оптимистично»

Итальянский «Милан» провёл свой первый матч в новом сезоне Серии А, команда Паулу Фонсеки с большим трудом ушла от поражения. Тем не менее, английский защитник Фикайо Томори верит в перспективы коллектива. Он заявил после игры с «Торино», что испытывает чувство оптимизма:

- Мы ещё в поисках своих позиций на поле. Мы работаем, не только защитники, но и полузащитники, нападающие. Все хотят выигрывать. Есть что улучшать, но я вижу много положительно, испытываю оптимизм, - цитирует слова Томори pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милан» сыграет с «Пармой».