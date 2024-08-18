​Окафор: «Все матчи сложные»

Итальянский «Милан» провёл свой первый матч в новом сезоне Серии А, команда Паулу Фонсеки с большим трудом ушла от поражения. Спасительный второй гол итальянского гранда забил Ноа Окафор. После игры он прокомментировал события, а также выразил уверенность в том, что проходных матчей для клуба в этом сезоне не будет.

- Каждый матч сложен. После первого тайма было очевидно, что мы должны прибавить. Нам удалось выйти из сложной ситуации. Цели на сезон пока ставить рано, надо просто думать о следующем матче, - цитирует слова Окафора pianetamilan.it.

В следующем туре «Милан» сыграет с «Пармой».