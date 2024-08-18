​Ваноли: «Почти идеальный дебют»

Паоло Ваноли дебютировал в качестве наставника «Торино», его команда имела все шансы обыграть «Милан», но в итоге была вынуждена довольствоваться ничьей. Наставник «Торино», тем не менее, доволен дебютом, он считает его почти идеальным:

- Начало почти идеальное. Мне было очень приятно и эмоционально дебютировать на «Сан-Сиро». Хотя после начала игры об этих аспектах я уже не думал. Должен поздравить ребят, и я уже сделал это, хотя и сказал им, что можно было добиться чуть большего. Процесс пошёл, будут взлёты, будут падения, это нормально, - цитирует слова Ваноли pianetamilan.it.