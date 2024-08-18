Чемпион Серии А не выиграл свой первый матч нового сезона - такого не случалось с 2015 года

Миланский «Интер» не сумел обыграть «Дженоа» в первом своём матче в новом сезоне - клуб из Генуи оказался настоящим крепким орешком для подопечных Симоне Индзаги, ведь и в прошлом сезоне он отбирал очки у фаворита и чемпиона прошлого сезона.

Таким образом, прервалась серия, которая продлилась почти десять лет - чемпион страны неизменно выигрывал свой первый матч нового сезона. В последний раз осечка подобного плана случилась в 2015 году, когда «Ювентус» сенсационно проиграл в стартовом матче нового сезона «Удинезе» со счётом 0:1.

Впрочем, в конце сезона туринцы всё равно стали чемпионами.