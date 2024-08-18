​Мората: «Нужно менять менталитет»

Итальянский «Милан» провёл свой первый матч в новом сезоне Серии А, команда Паулу Фонсеки с большим трудом ушла от поражения. Автор одного из голов «Милана» Альваро Мората вышел на замену, после чего игра пошла веселее - и сейчас он считает, что команде следует менять свой менталитет.

- Это не был идеальный дебют. Мы сыграли вничью, а хотелось победить. Но я думаю, что мы передали главное сообщение - команда скорее жива, чем мертва. Мы могли победить, не хватило времени. С завтрашнего дня у нас аврал, работа, надо менять менталитет, - заявил Мората, слова которого цитирует pianetamilan.it.

В следующем туре «Милан» сыграет с «Пармой».