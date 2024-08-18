​Судзуки - первый японский голкипер в Серии А

В Италии стартовал местный чемпионат Серии А, «Парма», вернувшаяся в высший свет итальянского футбола, сыграла вничью с «Фиорентиной». В составе «крестоносцев» на поле вышел голкипер из Японии - Дзион Судзуки. Как оказалось, он стал первым голкипером из этой страны, сыгравшим в матче Серии А.

Доселе из Японии в Серию А приезжали лишь полевые игроки - как легендарный ветеран Казу Миура или поигравший также в России Кейсуке Хонда.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Парме» предстоит сыграть с вице-чемпионом страны - «Миланом». Это случится в следующую субботу, 18 августа.