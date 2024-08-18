​Фонсека: «Слабый первый тайм»

Итальянский «Милан» провёл свой первый матч в новом сезоне Серии А, но команда Паулу Фонсеки не то, что не смогла выиграть - она с большим трудом ушла от поражения. Португальский специалист считает, что «Милан» слабо провёл первый тайм:

- Мы слабо провели первый тайм. Команда выглядела пассивной, хотя я и не ждал, что с первого матча всё будет идеально. Во втором тайме мы стали агрессивнее, подняли игру, раньше встречали соперника. У нас был шанс выиграть матч, - считает Фонсека, слова которого цитирует pianetamilan.it.

В следующем туре чемпионата Италии «Милан» сыграет с «Пармой».