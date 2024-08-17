«Милан» на 90-й минуте отыграл два мяча у «Торино»

«Милан» начинал новый сезон матчем с «Торино» и был близок к фиаско на своём поле.

Кристиан Пулишич разогнал атаку по левой половине поля и выполнил передачу на ближний край штрафной площади, Рафаэл Леау подработал мяч и пробил в дальний угол ворот из-под защитника, мяч пролетел рядом со штангой. Дуван Сапата совершил проход по левой половине поля и пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой. Сапата от левого угла штрафной площади выполнил подачу на дальний угол вратарской, Рауль Белланова головой пробил в левый угол ворот, кипер не достал до мяча, но его успел у штанги смахнуть Фикайо Томори, а далее уже с линии ворот мяч, как оказалось, в свои ворота занёс Малик Тиав - автогол и 0:1. Леау в результате контратаки убежал к линии штрафной площади по левой половине поля и пробил в правый угол ворот, вратарь в прыжке отбил мяч в сторону от своих владений. Белланова разогнал атаку по правой половине поля и выполнил передачу в радиус штрафной площади, Сапата пропустил мяч на Ивана Илича, а тот в касание пробил в правый угол ворот, кипер в прыжке перевёл мяч на угловой.

Во втором тайме Пулишич воспользовался ошибкой защитника у правого угла штрафной площади после паса назад, Кристиан перехватил мяч, обыграл голкипера, но с острого угла не попал в ближний угол ворот. Илич по левой половине поля убежал к углу штрафной площади и немного застопорился, но к атаке удачно подключился Валентино Лазаро, он вошёл в штрафную площадь, а затем спокойно подал в центр к линии вратарской, Сапата оторвался от защитников «Милана» и головой отправил мяч в правый угол ворот - 0:2. Тео Эрнандес с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Пулишич подработал мяч и пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. Тиджани Рейндерс с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил плотно в ближний угол ворот, кипер в прыжке отбил мяч перед собой, Альваро Мората при игре на добивании отправил мяч в сетку, но сделал это из офсайда. На 90-й минуте Юнус Муса от радиуса штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в защитника и отскочил на правую половину поля, Рейндерс из-за пределов штрафной площади бил в дальний угол ворот, но Мората опередил опекуна в центре штрафной площади и сделал удачное переправление в правый угол ворот - 1:2. Невероятно, но «россонери» успели спастись - Муса получил мяч на правом фланге, подработал мяч и выполнил отличную подачу в центр штрафной площади, защитники потеряли Ноа Окафора, и тот в касание отлично пробил в правый угол ворот - 2:2.