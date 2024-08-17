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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» на 90-й минуте отыграл два мяча у «Торино»

17 Августа 2024 • 23:53 Комментировать (1)
Милан
2:2
Торино

«Милан» начинал новый сезон матчем с «Торино» и был близок к фиаско на своём поле.

Кристиан Пулишич разогнал атаку по левой половине поля и выполнил передачу на ближний край штрафной площади, Рафаэл Леау подработал мяч и пробил в дальний угол ворот из-под защитника, мяч пролетел рядом со штангой. Дуван Сапата совершил проход по левой половине поля и пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой. Сапата от левого угла штрафной площади выполнил подачу на дальний угол вратарской, Рауль Белланова головой пробил в левый угол ворот, кипер не достал до мяча, но его успел у штанги смахнуть Фикайо Томори, а далее уже с линии ворот мяч, как оказалось, в свои ворота занёс Малик Тиав - автогол и 0:1. Леау в результате контратаки убежал к линии штрафной площади по левой половине поля и пробил в правый угол ворот, вратарь в прыжке отбил мяч в сторону от своих владений. Белланова разогнал атаку по правой половине поля и выполнил передачу в радиус штрафной площади, Сапата пропустил мяч на Ивана Илича, а тот в касание пробил в правый угол ворот, кипер в прыжке перевёл мяч на угловой.

Во втором тайме Пулишич воспользовался ошибкой защитника у правого угла штрафной площади после паса назад, Кристиан перехватил мяч, обыграл голкипера, но с острого угла не попал в ближний угол ворот. Илич по левой половине поля убежал к углу штрафной площади и немного застопорился, но к атаке удачно подключился Валентино Лазаро, он вошёл в штрафную площадь, а затем спокойно подал в центр к линии вратарской, Сапата оторвался от защитников «Милана» и головой отправил мяч в правый угол ворот - 0:2. Тео Эрнандес с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Пулишич подработал мяч и пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. Тиджани Рейндерс с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил плотно в ближний угол ворот, кипер в прыжке отбил мяч перед собой, Альваро Мората при игре на добивании отправил мяч в сетку, но сделал это из офсайда. На 90-й минуте Юнус Муса от радиуса штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в защитника и отскочил на правую половину поля, Рейндерс из-за пределов штрафной площади бил в дальний угол ворот, но Мората опередил опекуна в центре штрафной площади и сделал удачное переправление в правый угол ворот - 1:2. Невероятно, но «россонери» успели спастись -  Муса получил мяч на правом фланге, подработал мяч и выполнил отличную подачу в центр штрафной площади, защитники потеряли Ноа Окафора, и тот в касание отлично пробил в правый угол ворот - 2:2.

Протокол игры  
Милан2:2Торино
  30'Тиав Малик (0:1)
  68'Сапата Дуван (0:2)
(1:2) Мората Альваро89'  
(2:2) Окафор Ноа90'  
Меньян МайкКалабрия Давиде 83' (Окафор Ноа ( 83') Томори ФикайоТиав МаликСалемакерс АлексисБеннасер Исмаэль 59' (Рейндерс Тиджани ( 59') Лофтус-Чик РубенЧуквуэзе Саму 60' (Эрнандес Тео ( 60') Пулишич Кристиан 73' (Муса Юнус ( 73') Леау РафаэлЙович Лука  57' 60' (Мората Альваро ( 60')
Запасные: Габбия МаттеоТорриани ЛоренцоТерраччано ФилиппоНоа РавьерПавлович Страхинья
Милинкович-Савич ВаняВойвода Мергим  45'Коко СаульМасина АдамБелланова Рауль 88' (Дембеле Али ( 88'  90') Риччи Самуэле  45'Линетти КарольИлич Иван 72' (Тамез Адриен ( 72'  90') Лазаро Валентино 89' (Сазонов Саба ( 89') Санабрия Антонио 60' (Адамс Че ( 60') Сапата Дуван 72' (Карамо Янн ( 72')
Запасные: Хорват КристоферДеллавалле АлессандроПалеари АльбертоБьяне-Балько КомНжие АлиюДоннарумма Антонио
17 августа. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Торино

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Комментарии (1) Все комментарии
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Juventissimo
18 Августа 2024 в 00:21
Четыре ничьи в первый день тура это нечто)
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