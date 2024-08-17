Мората забил гол в дебютном матче за «Милан»

Нападающий «Милана» Альваро Мората смог отличиться в первом матче после возвращения в Серию А.

Испанец не попал в стартовый состав «россонери» в поединке первого тура против «Торино». Паулу Фонсека выпустил форварда на замену на 60-й минуте, когда на табло горел счёт 1:0 в пользу соперников, и вскоре туринцы удвоили своё преимущество. В концовке встречи – на 89-й минуте – Мората забил первый гол «Милана» в новом сезоне и подарил своей команде надежду на спасение. Чуть позднее хозяева поля сравняли счёт усилиями Окафора.

Альваро Мората вернулся в Италию в прошлом месяце, перебравшись из мадридского «Атлетико». Стоимость трансфера оценивается в 13 млн евро.