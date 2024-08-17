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Чемпионат Италии. Серия А

Мората забил гол в дебютном матче за «Милан»

17 Августа 2024 • 23:48 Комментировать
Милан
2:2
Торино

Нападающий «Милана» Альваро Мората смог отличиться в первом матче после возвращения в Серию А.

Испанец не попал в стартовый состав «россонери» в поединке первого тура против «Торино». Паулу Фонсека выпустил форварда на замену на 60-й минуте, когда на табло горел счёт 1:0 в пользу соперников, и вскоре туринцы удвоили своё преимущество. В концовке встречи – на 89-й минуте – Мората забил первый гол «Милана» в новом сезоне и подарил своей команде надежду на спасение. Чуть позднее хозяева поля сравняли счёт усилиями Окафора.

Альваро Мората вернулся в Италию в прошлом месяце, перебравшись из мадридского «Атлетико». Стоимость трансфера оценивается в 13 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Альваро Мората

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