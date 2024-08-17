«Эмполи» и «Монца» оставили моменты и голы на следующие матчи

«Эмполи» и «Монца» пересеклись на старте нового сезона. Хозяева чуть реже контролировали мяч, но чаще били по воротам. Удивительно, но за 90 минут поединка коллективы так ничего толкового и не создали. Нулевая ничья - абсолютно закономерный итог этого матча.
Протокол игры
Васкес Дэвис•Валюкевич Себастьян•Исмайли Ардиан•Вити Маттиа•Гьяси Эммануэль•Пеццелла Джузеппе90' (Какаче Либерато (90') •Хендерсон Лиам•Мале Юссеф85' (Эконг Эммануэль (85') •Фаццини Якопо 67'85' (Хаас Николас (85') •Эспозито Себастьяно69' (Сольбаккен Ола (69') •Коломбо Лоренцо85' (Капуто Франческо (85')
Пицциньякко Семуэль•Иццо Армандо•Мари Пабло•Кальдирола Лука• 67'Биринделли Самуэле•Кирьякопулос Георгиос•Пессина Маттео46' (Гальярдини Роберто (46') •Бондо Уоррен•Виньято Самуэле69' (Капрари Джанлука (69') •Мальдини Даниэль 48'62' (Мота Дани (62') •Петанья Андреа
17 августа. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
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