«Эмполи» и «Монца» оставили моменты и голы на следующие матчи

«Эмполи» и «Монца» пересеклись на старте нового сезона. Хозяева чуть реже контролировали мяч, но чаще били по воротам. Удивительно, но за 90 минут поединка коллективы так ничего толкового и не создали. Нулевая ничья - абсолютно закономерный итог этого матча.