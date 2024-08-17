Индзаги объяснил осечку «Интера» в матче первого тура Серии А

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал ничью в матче против «Дженоа» (2:2).

Дубль Маркуса Тюрама не помог действующим чемпионам начать новый сезон с победы. Хозяева поля спаслись на 95-й минуте благодаря голу Жуниора Мессиаса.

«Это разочарование. Мы достойно провели первый тайм, в котором много создали и пропустили нелепый, случайный гол. После перерыва мяч двигался медленнее. Мы вышли вперёд в концовке – после этого мы должны были лучше контролировать мяч.

Трудно побеждать, когда пропускаешь такие голы. Нужно отдать должное «Дженоа», но такая ничья не может нас устраивать. Нельзя пропускать так в самой концовке», – поведал в беседе с DAZN Индзаги.